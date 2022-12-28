Adıyaman'da "Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması" sonuçlandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde öğrenciler arasında düzenlenen "Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Kahta Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen "Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması"na 30 öğrenci katıldı. Jüri tarafından değerlendirilen çizimlerde dereceye giren öğrencilere ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ve Okul Müdürü Mehmet Doğan tarafından verildi.

Yarışmanın eserleri okul koridorunda sergilenerek öğrenci, öğretmen ve velilerin beğenisine sunuldu.

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