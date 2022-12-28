Adıyaman'da 2 PKK/KCK sanığına hapis cezası verildi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda tutuklanan ve yargılanan 2 sanığa 7'şer yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, A.A. ile Y.Y. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıkların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Son savunmalarında haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7'şer yıl 6 ay hapis cezası verdiği sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

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