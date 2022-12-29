AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

Arabada kitap okurken mideniz bulanıyor mu? İşte sebebi ve çözüm önerileri

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, İHH Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Halit Tekbaş ve Türkiye Diyanet Gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen İl Müftüsü Mehmet Taştan, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarını oyladı.

Mehmet Halit Tekbaş ve TDV Gönüllüleri ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya katılan İl Müftüsü Taştan, İHH Adıyaman Şubesi Tekbaş ve Türkiye Diyanet Gönüllüleri, AA ekiplerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.