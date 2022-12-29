AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

AA

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, İHH Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Halit Tekbaş ve Türkiye Diyanet Gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen İl Müftüsü Mehmet Taştan, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarını oyladı.

Mehmet Halit Tekbaş ve TDV Gönüllüleri ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.

Oylamaya katılan İl Müftüsü Taştan, İHH Adıyaman Şubesi Tekbaş ve Türkiye Diyanet Gönüllüleri, AA ekiplerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da üreticilere arı kovanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da üreticilere arı kovanı dağıtıldı
Adıyaman'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilde 5 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan ...
Adıyaman'da 2 PKK/KCK sanığına hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da 2 PKK/KCK sanığına hapis cezası verildi
Adıyaman'da "Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması" sonuçlandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da "Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması" ...
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan muhalefete aday eleştirisi:
YEREL HABERLER TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.