AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, İHH Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Halit Tekbaş ve Türkiye Diyanet Gönüllüleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercih yaptı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen İl Müftüsü Mehmet Taştan, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" fotoğraflarını oyladı.
Mehmet Halit Tekbaş ve TDV Gönüllüleri ise haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "Togg'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşam kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" fotoğraflarına oy verdi.
Oylamaya katılan İl Müftüsü Taştan, İHH Adıyaman Şubesi Tekbaş ve Türkiye Diyanet Gönüllüleri, AA ekiplerinin çektiği fotoğrafları çok beğendiklerini belirterek, çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.