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Kürek sporunda kullanılacak 5 tekne, Atatürk Barajı Göleti'nde suyla buluşturuldu

AA

Adıyaman'da hayırseverlerin desteği ile alınan ve kürek sporunda kullanılacak 5 tekne suya indirildi.

Kürek sporunda kullanılacak 5 tekne, Atatürk Barajı Göleti'nde suyla buluşturuldu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hayırseverlerin desteği ile alınan ve kürek sporunda kullanılacak 5 tekne suya indirildi.

Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen törende, hayırseverlerin desteği ile alınan 5 özel yapım tekne, Atatürk Barajı Göleti'nde suyla buluşturuldu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin Türkiye'de en iyi durgun su parkurlarına sahip olduğunu söyledi.

2023'ü Adıyaman'da "Kürek yılı" ilan ettiklerini belirten Çuhadar, "Fransa'da imal edilen 5 adet özel kürek teknemizin Adıyaman'da suya indirme törenini yaptık. Adıyaman sporuna ve sporcusuna, Türkiye kürek sporuna hayırlı olsun. Hayırseverlerimizin katkılarıyla aldık bu 5 tekneyi. Yaklaşık 100 bin euro para harcandı. Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl 100. Yıl Kürek Maratonu'nu Adıyaman'da görkemli bir şekilde icra edeceğiz." dedi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise "Kürek her yerde" sloganıyla göreve başladıklarını, ülke çapında her yere bu sporu götürmek için yola çıktıklarını belirtti.

Dünyanın en iyi kürek maratonunu Adıyaman'da gerçekleştirmek istediklerini dile getiren Ertürk, "Hedefimiz bu sene öncelikle olimpiyat. Umarım burada kamp yapacak olan çocuklarımız bu sene kota alıp seneye Paris'te ülkemizi temsil edecekler. Zaten ondan sonra bütün dünya burada kamp yapmak isteyecektir." diye konuştu.

Törene, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Başkanı İrfan Torunoğlu, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve iş adamları katıldı.


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