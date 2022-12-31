Çelikhanspor'dan Kaymakam Arslantürk'e ziyaret

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ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, Çelikhanspor yönetimini kabül etti.



Çelikhanspor Başkanı Selahattin Yıldız ve beraberindeki yönetimi ile Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk'ü makamında ziyaret ederek forma hediye etti.

Kaymakam Arslantürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gençlerimizin bu düşünce ve nazik ziyaretlerden dolayı kendilerine başarılar diliyorum. Ayrıca memleketim Trabzon olan 61 numaralı formayı hediye ettikleri içinde kendilerine teşekkür ediyorum. Çelikhanspor ve gençlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



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