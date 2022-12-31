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Adıyaman'da ahırdan kaçan 13 koyun bulunarak sahibine teslim edildi

AA

Adıyaman'da ahırdan kaçan 13 koyun bulunarak sahibine teslim edildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da ahırdan kaçan 13 koyunu bulan kişi, hayvanları, ekiplerin desteğiyle bulduğu sahibine ulaştırdı.

Mehmet Emin Çakır, Atatürk Bulvarı'nda yürüdüğü esnada başı boş 13 koyunu gördü.

Çakır, sahipsiz koyunları yanına alarak polis ekipleri ile belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, koyunun küpesinden yola çıkarak sahibine ulaşmaya çalıştı. Mahallede hayvan besleyen vatandaşlara ulaşan ekipler, koyunların Alitaşı Mahallesi'nde yaşayan T.B'nin olduğunun belirledi.

Koyunlar sahibine teslim edildi.

Mehmet Emin Çakır, AA muhabirine, yolda yürüdüğü esnada koyunları başı boş gördüğünü ve hemen muhafaza altına aldığını söyledi.

Çakır, "Polis ve belediye ekiplerine ulaştım ve sahibi gelene kadar 2 saat boyunca hayvanların yanından ayrılmadım. Vatandaşlık görevimi yerine getirmeye çalıştım. Çok şükür sahibi bulundu." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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