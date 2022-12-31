Yılın son gün batımını Nemrut Dağı'ndan izlediler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki 2 bin 150 rakımlı Nemrut Dağı, yılın son gününde ziyaretçilerini ağırladı.

Yerli ve yabancı turistler, her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını aralayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda yılın son gün batımını izledi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Nemrut Dağı'nın 2022'de 250 bin ziyaretçiyi ağırladığını, aralık ayının son günlerinde normal şartlarda bölgede kar olduğu için ziyaretin gerçekleşemediğini anlattı.

Bu yıl kar yağışının çok az olmasından dolayı turistlerin bölgeyi ziyaret ettiğini dile getiren Alkan, "İlk kez böyle bir durumla karşılaştık. İnsanların yılın son gün batımını buradan izleme hayallerine şahitlik ettik. Biz de mutlu olduk." dedi.

Meksikalı Maria Bonita, Nemrut Dağı'na ilk kez geldiğini ve buradan çok etkilendiğini belirtti.

Ziyaretçilerden Uğur Coşkun ise yılın son gününü Nemrut Dağı'nda geçirmek için geldiklerini söyledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.