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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Valisi Çuhadar, yeni yılı görev başında karşılayan personeli ziyaret etti

AA

Adıyaman Valisi Çuhadar, yeni yılı görev başında karşılayan personeli ziyaret etti

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Çuhadar, buradaki personelin yeni yılını tebrik ettikten sonra Altınşehir Jandarma Karakol Komutanlığı'na geçti.

Vali Çuhadar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görev başında olan, vatandaşlara hizmet veren herkesi ziyaret ettiklerini söyledi.

Yeni yıla girerken trafik ve asayiş hizmetleri başta olmak üzere her alanda hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Çuhadar, "Ekiplerimiz vatandaşımızın huzur içinde yeni yıla girmesi ve şehrimizin güvenliği için 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Bu vesileyle başta görev yapan mesai arkadaşlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Vali Çuhadar'a, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder eşlik etti.

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