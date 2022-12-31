Adıyaman Valisi Çuhadar, yeni yılı görev başında karşılayan personeli ziyaret etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Çuhadar, buradaki personelin yeni yılını tebrik ettikten sonra Altınşehir Jandarma Karakol Komutanlığı'na geçti.

Vali Çuhadar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, görev başında olan, vatandaşlara hizmet veren herkesi ziyaret ettiklerini söyledi.

Yeni yıla girerken trafik ve asayiş hizmetleri başta olmak üzere her alanda hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Çuhadar, "Ekiplerimiz vatandaşımızın huzur içinde yeni yıla girmesi ve şehrimizin güvenliği için 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Bu vesileyle başta görev yapan mesai arkadaşlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum." diye konuştu.

Vali Çuhadar'a, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.