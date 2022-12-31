Adıyaman'da iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Girne Mahallesi'nde, Ali Kanar'ın yaşadığı iki katlı evin giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.