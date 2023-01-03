Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da "3 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" etkinliği düzenlendi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, Adıyaman Valiliği Konferans Salonu'nda yaptığı açıklamada, tüberküloz hastalığının önemini anlattı.



Tüberkülöz hastalığının hava ve damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu belirten Kaygusuz, "Tüberküloz binlerce yıldır insanları derinden etkileyen, romanlara ve şiirlere konu olan bir hastalıktır. Tüberkülozün bulaş yolu olarak ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husustur." dedi.



Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop ise halkın sağlığına, bilincine ve tedaviye daha kolay ulaşımıyla ilgili olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Programa, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ile diğer ilgililer katıldı.



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