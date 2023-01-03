Adıyaman'dan 44 kişilik umre kafilesi uğurlandı

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ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinden kutsal topraklara 44 kişilik umre kafilesi uğurlandı.

Özel bir firmanın umre organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek kafile için Ulu Camii önünde program düzenlendi.

Kafile Başkanı Mahmut Dağaşan, gazetecilere, "Allah'a şükürler olsun ki bu yıl 44 kişi ile dualarla umreye yolculuğuna çıkıyoruz. Yapacağımız duamızın ardından bizleri kutsal topraklara yolcu eden herkesten Allah razı olsun. Dualarınız kabul olsun hakkınızı helal ediniz." dedi.

Duanın ardından 44 kişilik kafile kutsal topraklara uğurlandı.

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