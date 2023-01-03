Adıyaman'da ağaçtan düşen kişi öldü

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıktığı fıstık ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Cankara köyünde yaşayan ve aynı zamanda koruculuk yaptığı öğrenilen Erdal Canpolat, tarlasındaki fıstık ağaçlarını budadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canpolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Canpolat'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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