Adıyaman'da ağaçtan düşen kişi öldü

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıktığı fıstık ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Cankara köyünde yaşayan ve aynı zamanda koruculuk yaptığı öğrenilen Erdal Canpolat, tarlasındaki fıstık ağaçlarını budadığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Canpolat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Canpolat'ın cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.