Adıyaman'da yaralı bulunan çizgili sırtlan tedavi altına alındı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaralı halde bulunan çizgili sırtlan, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Tepecik köyü yakınlarında yol kenarında yorgun ve yaralı çizgili sırtlanı gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı sırtlanı korumaya aldı.

Çizgili sırtlan, tedavisinin yapılması için Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.



Yaralı hayvan, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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