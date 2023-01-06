Adıyaman'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan toprakla buluşturuldu

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'daki Ziraat Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 15 Temmuz şehitleri için 251 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Mahmut Çuhadar, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andığını söyledi.

15 Temmuz şehitleri adına 251 zeytin fidanı diktiklerini aktaran Çuhadar, "Şehitlerimizin anısını yaşatacağız. Daha önce atıl durumda olan arazi, verimli hale getirildi, ıslah edildi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Adıyaman Orman İşletme Müdürü Murat Tuncer ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan "Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü" çerçevesinde çalışmanın hayata geçirildiğini aktardı.



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