Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Erol Altaman idaresindeki 01 BUB 59 plakalı otomobil, Adıyaman-Besni kara yolunun 20'nci kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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