Adıyaman'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Erol Altaman idaresindeki 01 BUB 59 plakalı otomobil, Adıyaman-Besni kara yolunun 20'nci kilometresinde karşı şeride geçerek devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.