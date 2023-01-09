Adıyaman Valisi Çuhadar'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çuhadar, mesajında, kamu vicdanını temsil eden tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını belirtti.

Çuhadar, mesajında şunlara yer verdi:



"Ülkemizin ve Adıyaman'ımızın sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumdaki mekanizmanın daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan milletimizin adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılıyor, çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm yerel ve yaygın basınımızın seçkin temsilcilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.