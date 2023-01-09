Adıyaman'da üzerinde uyuşturucu bulunan 4 zanlıdan biri tutuklandı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Kahta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine Cami Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Ekipler şüphelilerin üst aramasında 54,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan H.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.