Adıyaman'da "Kuşaklama Kanalı Projesi" hizmete girdi

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ADIYAMAN (AA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, kentte yapımı devam eden yatırımlara ilişkin, "Bildiğimiz gördüğümüz sorunlara anında neşter vuruyor ve çözümler geliştiriyoruz." dedi.

Aydın, Adıyaman Belediyesince kentte yapımı tamamlanarak açılışı yapılan "Kuşaklama Kanalı Projesi"nde yaptığı açıklamada, kentin bir şantiye alanına dönüştüğünü söyledi.

Adıyaman'a her alanda bir eser kazandırıldığını belirten Aydın, "Kamu yatırımları noktasına muazzam adımlar attık. Geçmişte 2002 yılında yıllık kamu yatırımı tutarı 10 milyon lira olan bu şehir, şimdi yılda 1 milyarın üzerinde ciddi yatırım görüyor." dedi.

Kentte birçok yatırımın devam ettiğini ve anlık takip ettiklerini aktaran Aydın, şöyle konuştu:



"DSİ olarak elbette ki sadece bununla sınırla değil bir taraftan taşkın korumalarımız var bol miktarda. Göl ve gölet projelerimiz var büyük sulama işlerimiz barajlarımız var. Bunların hepsini eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Şu anda belki Türkiye'de devam eden Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarına baktığımızda aynı anda inşaat halinde olan işlere baktığımızda Adıyaman herhalde ilk 3 ile 5 arasına çok rahatlıkla girer. Büyük işler ciddi yatırımlar hepsi de devam ediyor. Kentimiz şantiyeye dönmüş durumda."

DSİ İl Müdürü Mehmet Emin Ertürk ise Kuşaklama Kanalı Projesi'nin 21,5 milyon liraya mal olduğunu ve kentin su taşkınlarını önleyeceğini söyledi.



Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da, seçim öncesi vaatleri arasında yer alan projenin yaklaşık 2 yılda tamamlandığını, projenin kentteki su taşkınlarının önlenmesinde büyük rol oynayacağını ifade etti.

Yapılan dua ve kurdele kesiminin ardından kanalın açılışı gerçekleşti.



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