Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor

AA

Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı etkili oluyor

GAZİANTEP (AA) - Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Kar yağışı özellikle Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Çağlayancerit ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yol ve sokaklarda küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarıyla karla kaplanan yolları açık tutuyor.

- Malatya

Malatya'nın Darende ilçesine yılın ilk karı düştü.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini kaybeden kar, kırsal kesimleri beyaza bürüdü.

Karayolları ekipleri D-300 kara yolunda tedbir alırken, belediye yetkilileri de ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için ekipleri hazır bekletti.

Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

- Adıyaman

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Yer yer 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, sürücülere zor anlar yaşattı.

İl Özel İdare Müdürlüğü ve Çelikhan Belediyesi ekipleri, mahalle ve köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Havalimanı aralık ayında 14 bin 835 yolcuya hizmet verdi
YEREL HABERLER Adıyaman Havalimanı aralık ayında 14 bin 835 yolcuya ...
Adıyaman'da "Kuşaklama Kanalı Projesi" hizmete girdi
YEREL HABERLER Adıyaman'da "Kuşaklama Kanalı Projesi" hizmete girdi
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA, ÖĞRENCİLER SANATÇILARLA SAHNE ALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA, ÖĞRENCİLER SANATÇILARLA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.