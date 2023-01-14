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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan İsveç'teki provokasyonlara tepki:

AA

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Aydın'dan İsveç'teki provokasyonlara tepki:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'deki provokasyonlarına tepki gösterdi.

Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki parti binasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin İsveç'teki mazlumların da umudu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, bütün mazlum ve mağdurlar, umudu kırılanlar için umut olduğunu belirten Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"İsveç'te bir hadise yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıkta yenemeyenler, bu milletin gönlünden alamayanlar, gönlünden sökemeyenler, maketini asmaya başladılar. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı yenemeyecekler. Onun farkındadırlar.

Bir taraftan İsveç bizimle aynı çatı altında NATO'ya girmeye çalışırken öbür taraftan o hain terör örgütü PKK'ya ev sahipliği yapıyor adeta. Bu, kabul edilebilir bir şey değil. Aynı zamanda bize düşmanlık edenler ile beraber yol yürürseniz, onu finanse edip taşeron olarak kullanırsanız Türkiye bunu kabul etmez."

"Türkiye ile ittifak kurmak istiyorsanız NATO'da yer almak istiyorsanız, Türkiye'nin düşmanları ile değil, dostları ile beraber olacaksınız. Düşmanlarına malzeme vermeyeceksin, düşmanlarını beslemeyeceksin." ifadelerini kullanan Aydın, safların net olması gerektiğini kaydetti.


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