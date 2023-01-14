Adıyaman'da evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.



15 Temmuz Mahallesi'nde Ergün Sevim'e ait bir evin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, mutfaktaki bidonda bulunan benzinin parlaması sonucu D.Y. ile D.S. yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.





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