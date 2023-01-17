Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan ve uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi.

Sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, Karadağ mevkisi yakınlarında yakalandı.

Ekipler otomobilde bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.A'ya "dur" ihtarına uymamak ve uyuşturucu etkisiyle ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin 287 lira idari para cezası kesildi.

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