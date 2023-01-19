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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi

AA

Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuğu kaçıran zanlı adliyeye sevk edildi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da evinin önünde oynarken kaçırılması güvenlik kameralarına yansıyan 4 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran zanlı, adliyeye sevk edildi.

Önceki gün, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde Suriye uyruklu ailenin 4 yaşındaki Hele Usu'yu (4) kaçırdıktan sonra Şanlıurfa'da yakalanan zihinsel engelli olduğu belirtilen S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Önceki gün Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu aile, 4 yaşındaki kızları Hele Usu hakkında kayıp ihbarında bulunmuş, güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, küçük kız ile S.A. Şanlıurfa'da bulunmuştu.

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