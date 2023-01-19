Kürek sporunun antrenman merkezi: Gazihan Dede Su Sporları Merkezi

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ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Büyük takımların kamp merkezi haline gelen Adıyaman'daki Gazihan Dede Su Sporları Merkezi, kürek sporcularının beğenisini topluyor.

Atatürk Barajı Gölü'nde yer alan tesis, sporcuların durgun su üzerinde yaklaşık 17 kilometrelik antrenman yapacağı kulvarla dikkati çekiyor. Tesis içerisinde ise 25 sporcunun konaklama, barınma ve beslenme gibi ihtiyacının karşılanabildiği imkanlar tanınıyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nin kürek camiası tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Tesisin antrenmanlarda sporcuların beğenisini kazandığını aktaran Ertürk, şunları kaydetti:

"Suyun dağların arasında alçakta kalması sebebiyle kesinlikle su dengeyi bozmuyor. 17 kilometrelik düz bir antrenman yapılabilecek alan var. Bu, bizim programımızda ciddi bir gereksinim. Öyle ki böyle bir yer bulmak çok zor. Bizim sporumuzda dalganın etkisi çok büyük, bu tesis kürek sporu için cennet."

Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nin uluslararası kamp merkezi haline getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Ertürk, "Bizim amacımız burayı yurt içinde ve yurt dışındaki bütün takımların kamp merkezi haline getirmek. Buraya ciddi bir spor turizmi çekebilmek ve uluslararası müsabakalara sporcuların hazırlanmasını sağlamak. Bunun için ciddi adımlar attık uzun mesafe maraton yarışı koyduk, her yıl katlanarak devam edecektir. Maraton yarışları için çeşitli yatırımlarımız var yeni teknelerimiz var. " diye konuştu.

Kamp şartlarının sporcular üzerindeki etkilerini dile getiren Ertürk, "Burada yapılan kampların ardından sporcularımızın iyi performans gösterdiğini gözlemliyoruz. Burada kamp yapan, antrenmanlarını devam ettiren sporcularımız, yıl sonunda yarışlara girecekler. Bu yılki derecelerden sonra sporcular, şampiyonlara hazırlandıkları tesisin şartlarını soracak ve bütün kürek dünyası buraya gelecektir. Antrenman yapılan yerlerde önemli olan su şartları, iyi antrenman yapılan yer Bağdat'ta da olsa gidip bulunuyor." ifadelerini kullandı.





- Büyük takımların kamp merkezi





Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise Gazihan Dede Su Sporları Merkezi'nde kürek sporcularının ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlandığını söyledi.

Merkezin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki tek alan olduğunu vurgulayan Keleş, "Kompleksimiz tam teşekküllü olmakla beraber 25 sporcunun kamp yapabileceği barınma, beslenme ve birçok ihtiyacını karşılayacak bir tesis." diye konuştu.

Geçen yıl çok sayıda büyük kürek takımının bu merkezde kamp yaptıklarını anlatan Keleş, "2022 yılında Fenerbahçe, Galatasaray ve milli takımlar, tesisimizi kamp alanı olarak kullandılar. 2023 yılı ise Adıyaman'da kürek sporunun yılı olacak. Ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm takımlarımızı bu merkezimize bekliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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