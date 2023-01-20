Adıyaman'da tütüne enjekte edilmiş uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent kırsalında durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüsteki D.A'nın bagaj ve üst aramasında, 1 kilogram tütüne enjekte edilmiş sentetik uyuşturucu ile 3 hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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