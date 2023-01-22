Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı seçimi yapıldı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na yeniden Orhan Karakuş seçildi.
Bir düğün salonunda yapılan toplantı salonunda yapılan genel kurulda, faaliyet raporu okundu.
Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Karakuş, yeniden göreve geldi.
Başkan Karakuş, yaptığı açıklamada, genel kurula katılan tüm üyelere, teşekkür ederek seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Genel Kurul toplantısına, Malatya Bölge Birlik Başkanı İsmet Bayram, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Arif İşitmen, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, oda ve dernek başkanları, davetliler ve üyeler katıldı.