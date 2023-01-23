Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Adıyaman Valiliği ve Ziraat Fakültesi paydaşlığında "Türkiye Yüzyılı Çerçevesinde Küresel Isınma ve Adıyaman Tarımının Geleceği" konulu çalıştay düzenlendi.

"Türkiye Yüzyılı Çerçevesinde Küresel Isınma ve Adıyaman Tarımının Geleceği" başlıklı çalıştayda "İklim Değişikliği ile Mücadele, kentteki tarımın geleceği" konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, burada yaptığı açıklamada, Türkiye yüzyılı tarımın da yüzyılı olacağını söyledi.

Adıyaman tarımının geleceği hakkında konuşan Başkan Aydın, "Dünya başka bir yere evrilirken, ne olacağı belli olmayan bir yere doğru gidiyoruz. En zorlu şartlara kendimizi hazırlamalıyız. Bizler, Adıyaman tarımın geleceği için ne yapabiliriz? Sorusuna cevap arıyoruz. Tabi üretim kadar Pazar da çok önemli. Adıyaman pazarını bu çalıştayda masaya yatırmamız gerekiyor. Bu topraklardaki ürünlerimiz, su kaynaklarımız çok önemli. Sadece klasik yöntemlerle değil hububat, bahçecilik ve bir taraftan hayvancılık konusunda önemli atılımlar atmalıyız ki bu konuda büyük destekler verdik. Bu şehre uyan, katma değeri yüksek tarım ürünlerini destekleyeceğiz. Yapımına devam eden barajlarımızla topraklarımızın yüzde 80'i sulanacak." dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da, verimli toprakların suyla buluşmasıyla birlikte Adıyaman tarımsal üretimde söz sahibi olan bir kent haline geleceğini, bunun için her türlü desteklerinin süreceğini belirtti.



Çalıştaya, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Tarım ve Orman il Müdürü Nurettin Kıyas ve akademisyenler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.