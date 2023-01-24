İHH, Adıyaman'da 5 yetim çocuğu sünnet ettirdi

ADIYAMAN (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Adıyaman'da 5 yetim çocuğu sünnet ettirdi.
İHH Adıyaman Şubesi ekipleri, kentte 5 yetim çocuğun sünnet olmaları için çalışma başlattı.
Ekipler belirlenen çocukları önce süslenen araçlarla kentte gezdirdi. Daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuklar sünnet ettirildi.
İHH Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Halit Tekbaş, kendilerine destek veren ve emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç sünnet olan çocukları ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.