Adana'da gençler ligi maçı sırasında futbolcuların eşyaları çalındı

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ADANA (AA) - Adana'da gençler ligi maçı sırasında bazı oyuncuların soyunma odasındaki cep telefonları, kol saatleri, mont ve ayakkabıları çalındı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Muharrem Gülergin Stadı'nda 25 Ocak'ta oynanan TFF 18 Yaş Altı Gençler Ligi maçında Çukurova Press Havuzlubahçe ile Suluca Gençlik Kulübü karşılaştı.

Maçın ilk yarısının tamamlanmasının ardından soyunma odasına giden Çukurova Press Havuzlubahçe takımı oyuncularından bazıları, cep telefonları, kol saatleri, mont ve ayakkabılarının çalındığını fark etti.

Maçı 6-1 kazanmayı başaran ekibin teknik direktörü Nevzat Karabulut'un ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalışma başlattı.

Teknik Direktörü Karabulut, AA muhabirine, soyunma odasında hazırlandıktan sonra kapıyı kilitleyip maça çıktıklarını söyledi.

Maç sırasında hırsızların soyunma odasına girdiğini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Devre arasında soyunma odasına gittiğimizde bazı oyuncuların eşyalarının olmadığını fark ettik. Futbol sahalarında bu tip olayların olmasını üzücü buluyorum. 40 yıldır futbol sahalarındayım. Hayatımda ilk defa hırsızlık olayıyla karşı karşıya kaldım. Bir gencin bu eşyalara sahip olmasının ne kadar zor olduğunu bilen birisiyim. Dilerim en kısa zamanda hırsız veya hırsızlar yakalanır, gençlerimiz de bu eşyalarına kavuşurlar."

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