Adıyaman'da 19 köy yolu ulaşıma kapandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar nedeniyle kapanan 19 köy yolunun ulaşıma açılmasına çalışılıyor.

Sabah saatlerinde ilçe merkezinde etkili olan kar yağışı ulaşımda olumsuzluklara neden oldu.

İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, kapanan 19 köy yolunun açılması için çalışma yapıyor.

Çelikhan Belediyesi ekipleri de caddeleri kardan temizliyor.

Özel bir şirketle umreye giden hacı adayları, Şerefhan köy yolunda mahsur kaldı. Yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Köy muhtarı Ömer Maden, AA muhabirine, "Hacılarımız yolda kalmıştı. İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yollarımız açıldı. Özel idare ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.