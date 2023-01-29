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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakamdan Partal, sporcularla bir araya geldi

AA

Kaymakamdan Partal, sporcularla bir araya geldi

ADIYAMAN (AA) - Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Bölgesel Ligde mücadele eden Besni Gençlik ve Spor Kulübü kadın ve erkek voleybol takımlarını antrenmanlarında ziyaret etti.

Sporcularla bir araya gelen Partal, onlarla bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.

Partal, sporun birleştirici gücünü ve toplumsal hayata sağladığı katkılardan bahsederek, "Bu yıl bölgesel voleybol ligine kadın ve erkek birer takımla katılacağız. Hedefimiz gelecek sezonda iki takımımızın da 2. ligde mücadele etmesi olacak." dedi.

Takımlarda Besnili oyuncaların ağırlıklı olmasına özen göstereceklerinİ söyleyen Partal, "Amacımız tüm Besni'yi gerek sporcu gerekse izleyici olarak spor tesislerine çekebilmektir. Gelecek sezon 2. ligde güzel maçlar izlettireceğimize inanıyorum. Takımlarımızın her yıl profesyonel liglerde mücadele etmesi bizim için çok önemli, sürdürülebilirliği kendi bünyemizde yetiştirdiğimiz sporcularla sağlama noktasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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