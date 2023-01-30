Adıyaman'da silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hoca Ömer Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve bıçağın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda biri silah diğeri ise bıçakla olmak üzere yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, taraflar arasındaki arbede ve yaralanma anı yer aldı.

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