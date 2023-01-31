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ANADOLU MOZAİĞİ - Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor

AA

ANADOLU MOZAİĞİ - Adıyaman'da bulunan mozaikler kent tarihine ışık tutuyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mozaikler kentin tarihine ışık tutuyor.

Roma döneminin izlerini taşıyan Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan iki mozaik, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

2009'daki kazılarda bulunan ve 1500 yıl öncesine tarihlendirilen 155 metrekarelik mozaikte, yaban keçileri ve çeşitli hayvanların otlaması, kalp ve baklava motifleri görülüyor.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğündeki kazı çalışmalarında Kasım 2022'de ortaya çıkarılan 12 metrekarelik mozaik ise 1800 yıl önceye tarihlendiriliyor.

- Mozaikte cennet bahçesi betimleniyor

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Perre Antik Kenti'nde 2009'da ara verilen kazıların 3 yıl önce yeniden başladığını söyledi.

Antik kentteki kazılarda önemli eser, yapı ve mozaiklerin ortaya çıkarıldığını belirten Alkan, şöyle devam etti:

"2009 yılında yapılan kazı çalışmalarında bazilikanın yan tarafında bir taban mozaiği ortaya çıkarmıştık. O dönem koruyabilmek adına tekrardan üzerini kapattık. 2019'da ise restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyarete açtık.

Mozaik üzerinde 5. yüzyıl ile tarihlenen orta kısımda 'cennet sahnesi' dediğimiz yer var. Asma dalı yaprakları içerisinde otlayan horoz, yaban keçileri ve diğer hayvan betimleri yer almakta. Sol kısmında ise kalp ve baklava motifleri yer almaktadır. Mozaik üzerinde mavi, beyaz, kırmızı, turuncu ve siyah renk skalaları kullanılmış, Güney köşesinde ise 3 boyutlu kule yer almaktadır."

Kazılarda bulunan diğer mozaiğin de 2. yüzyıla tarihlendiğini dile getiren Alkan, "Bu mozaik üzerinde ağ motifi bulunmaktadır. Siyah, beyaz, turuncu ve mavi renk skalalarıyla karşımıza çıkıyor." bilgisini verdi.

Alkan, mozaiklerin yerinde görülebildiğini belirterek, "Kazı çalışmalarımız kış şartları nedeniyle şu an sona erdi. Gelecek yıl verilecek bütçelerle yeniden devam edecek. Ziyaretçilerimizi bu eşsiz güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

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