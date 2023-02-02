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Malatya ve Adıyaman'da kar nedeniyle 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

AA

Malatya ve Adıyaman'da kar nedeniyle 759 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

MALATYA / ADIYAMAN (AA) - Malatya ve Adıyaman'da kar nedeniyle 759 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Malatya genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar nedeniyle yolu kapanan 530 mahallenin yolunu ulaşıma açmak için kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 500 ekip, 1300 personelle karla mücadele eden ekipler, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan ve Yeşilyurt'ta kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 530 mahallenin yolunu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Malatya-Pütürge kara yolunda ise otobüs, kamyon ve çekici gibi araçların geçişine izin verilmiyor.

- Adıyaman

Adıyaman'da kar nedeniyle 85 köy ve 144 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle 229 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin yolları açmak için çalışmaları sürüyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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