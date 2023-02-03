Adıyaman'da kardan köy ve mezra yolları açılıyor

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ADIYAMAN(AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında kar küreme çalışmaları devam ediyor.



İlçe merkezinde yağan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarının bir kısmında çalışmalar tamamlandı.

İlçe Özel İdaresi Müdürü Abdurrahman Öğüt, ekiplerce kar temizleme çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kapalı yolların büyük bir kısmının açıldığını aktaran Öğüt, "İlçeye bağlı tüm köy ve mezralar yolları kısmen tek şerit ile yol trafiğine açıldı. Ulaşıma kapalı Karagöl köyünde kar küreleme çalışmaları sürdürüyor. Köylü vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntısı çekmemesi için ekiplerimiz yoğun kar köreleme çalışmalarını devam ediyor. Ayrıca Yol açma ve genişletme çalışmaları yapılıyor." dedi.

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