Adıyaman'da izinsiz silah tamiri ve üretimi yapan kişi yakalandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, izinsiz silah tamiri ve üretimi yapıldığı tespit edilen eve düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz silah tamiri ve üretimi yapıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, M.Ç'ye ait adrese düzenlediği operasyonda, 3 av tüfeği, 6 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 tüfek tetik tertibatı, 13 tüfek dipçiği, 13 silah namlusu, 6 tabanca kapağı, freze makinası, torna tezgahı, silah yapımında kullanılan 41 malzeme ele geçirdi.

Jandarma ekipleri M.Ç'yi gözaltına aldı.

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