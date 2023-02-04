Adıyaman'da "Türkiye Yüzyılı Konferansı" düzenlendi

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİR-DER) ile Demokrasi ve Birlik Vakfı iş birliğiyle "Türkiye Yüzyılı Konferansı" düzenlendi.

Kültür Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan DEMBİR-DER Genel Başkanı Mehmet Metiner, devletin demokratik anlamda bekası, aziz milletin birliğini sağlamak adına var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Derneğin Türkler ile Kürtlerin kol kola girdiği, halkın bir harekatı olduğunu dile getiren Metiner, Kürtlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini vurguladı.



Kandil'in Kürtleri olmadıklarını belirten Metiner, şöyle konuştu:



"Kimsenin iki Kürtçe kelimeyi konuşamadığı zamanda TRT Kurdi'yi açtı. Bunun ne anlama geldiği bilmeyeceklerse yazıklar olsun bizlere. Erdoğan hassasiyeti olmayan hiçbir Kürdün, Kürtlük hassasiyetine sahip olduğuna inanmıyoruz. Demokrasi ve Birlik Derneği olarak durduğumuz yer burası. Bu yüzden Erdoğan'ı her yerde sevgiyle, saygıyla ve sadakat ile selamlıyoruz. Biz Kandil'in Kürtleri değiliz, Türkiye'nin Kürtleriyiz. Sen 6'lı masada oturacaksın, Kürtleri kandırmak için laflar edeceksin ama o mutabakat metninin hiçbir yerinde Kürt kelimesini iliştirmeyeceksin. Senin o maskeli yüzünü paramparça etmezsek namerdiz."

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