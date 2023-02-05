Adıyaman'da otomobilin çarptığı 2 yaya ile araçtaki 3 kişi yaralandı

Borçlanma ile EYT'li olunur mu?

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde, otomobilin çarptığı 2 yaya ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Muhittin M. idaresindeki 27 AFU 64 plakalı otomobil, Gaziantep-Besni kara yolu Erdemoğlu Mahallesi'nde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazada, yaya Kübra Turan ve Fatma Küpeli ile otomobilde bulunan Ahmet Çakmak, Ahmet Çiçek ve Ahmet Ünal yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.