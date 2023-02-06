Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, depremden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu:

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

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ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremle ilgili devletin tüm birimleriyle teyakkuz halinde olduklarını belirterek, "Durum ciddi. Buradayız, uğraşacağız. Milletimizle, vatandaşımızla birlikteyiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman'da enkazlarda yürütülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Adıyaman Valiliğindeki koordinasyon toplantısına katılan Karaismailoğlu, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Durum kötü, ulaşmaya çalışıyoruz. Enkaz altında çok sayıda vatandaşımız var. Maalesef, kaybettiğimiz vatandaşlarımız da var. Olağanüstü bir durum var, teyakkuz halindeyiz. Yardım ekipleri yollarda. Buradaki ekiplerimizle birlikte afete müdahale etmeye çalışıyoruz. Durum ciddi. Buradayız, uğraşacağız. Milletimizle, vatandaşımızla beraberiz."





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