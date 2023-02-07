Adıyaman'da depremden 32 saat sonra enkazdan bir kadın kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Sümerevler Mahallesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 32 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve 50 yaşındaki Sabire Doğan olduğu öğrenilen kadın bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.

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