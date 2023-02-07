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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, askerler depremzedeler için çadır kurdu.

AFAD tarafından kent merkezi Eğriçay Parkı'na deprem çadırları getirildi.

Mehmetçikler alanda 150'ye yakın çadırı depremzedeler için kurmaya başladı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrasında depremzedeler çadırlara yerleştirildi.

"Çadır kentin" güvenliği askerler tarafından sağlanırken kentin belirlenen alanlarında çadır kurma çalışmaları sürüyor.

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