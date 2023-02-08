Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından destek için Türkiye'ye gelen Tayvanlı 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'a geldi.

Kurtarma faaliyetlerinde gerekli araç gereç ve arama köpekleriyle Tayvan'dan Türkiye'ye gelen 44 kişilik ekip, Adıyaman'da çalışmalara başladı.

Ekipler, arama köpeklerinin de yardımıyla farklı noktalarda enkaz altındaki insanlara ulaşmaya çalışıyor.

Tayvanlı ekibin arama kurtarma çalışmaları sonlandırılana kadar Türkiye'de kalacakları öğrenildi.

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