Adıyaman'da enkaz altından dayısına telefonla ulaşan genç 57 saat sonra kurtarıldı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, enkaz altında telefonla dayısına ulaşan genç, ekiplerce 57 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye giden ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yavuz Selim Mahallesi 2500 1. Sokak'taki 5 katlı binanın enkazından dayısına telefonla ulaşan 27 yaşındaki Erkan Adalı'yı, Devlet Hava Meydan İşletmesi Müdürlüğü (DHMİ) arama kurtarma ekipleri 57 saat sonra kurtardı.

Adalı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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