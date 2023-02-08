DÜZELTME - "Adıyaman'da Afgan ekip bir kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı" başlıklı haberimizin başlığında, girişinde ve ikinci paragrafında sehven yazılan ülke ismi "Pakistan" olarak düzeltilmiştir

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ADIYAMAN (AA) - Depremden etkilenen Adıyaman'a gelen Pakistan arama kurtarma ekipleri, 50 yaşındaki kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgede bulunan Pakistanlı ekip enkaz altındaki insanları kurtarmaya devam ediyor.

Ekipler, AFAD, itfaiye, Türkiye Diyanet Vakfı personeli ile Alitaş Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 50 yaşındaki Gülay Semercioğlu'nu 57 saat sonra sağ olarak çıkardı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yakınları sevinç gözyaşları döktü.

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