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ADIYAMAN (AA) - Depremden etkilenen Adıyaman'da depremzedelere yiyecek ve kıyafet desteği sağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremzedelerin temel ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor.

Türk Kızılay, Valilik önüne konuşlandırdığı mobil hizmet araçlarından vatandaşlara öğle yemeği olarak kuru fasulye ve pilav ikram etti.

Bulancak Belediyesi ise aynı noktada kurulan çadırda vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri de burada vatandaşlara kışlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

Kıyafet dağıtımına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de destek verdi.

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