Adıyaman’da depremzedelere yiyecek ve kıyafet desteği sağlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da depremzedelere yiyecek ve kıyafet desteği sağlanıyor

AA

Adıyaman’da depremzedelere yiyecek ve kıyafet desteği sağlanıyor

ADIYAMAN (AA) - Depremden etkilenen Adıyaman'da depremzedelere yiyecek ve kıyafet desteği sağlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından kente sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra depremzedelerin temel ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyor.

Türk Kızılay, Valilik önüne konuşlandırdığı mobil hizmet araçlarından vatandaşlara öğle yemeği olarak kuru fasulye ve pilav ikram etti.

Bulancak Belediyesi ise aynı noktada kurulan çadırda vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı görevlileri de burada vatandaşlara kışlık kıyafet ve ayakkabı dağıttı.

Kıyafet dağıtımına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri de destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da enkaz altından dayısına telefonla ulaşan genç 57 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz altından dayısına telefonla ulaşan ...
(Görüntülü) VOLEYBOLCULAR VE TURİST REHBERLERİNİN ENKAZ ALTINDA OLDUĞU İSİAS HOTEL&#039;İNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) VOLEYBOLCULAR VE TURİST REHBERLERİNİN ...
DÜZELTME - "Adıyaman'da Afgan ekip bir kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı" başlıklı haberimizin başlığında, girişinde ve ikinci paragrafında sehven yazılan ülke ismi "Pakistan" olarak düzeltilmiştir
YEREL HABERLER DÜZELTME - "Adıyaman'da Afgan ekip bir kadını ...
Adıyaman'da Afgan ekip bir kadını enkazdan 57 saat sonra kurtardı
YEREL HABERLER Adıyaman'da Afgan ekip bir kadını enkazdan 57 saat ...
(Görüntülü) ADIYAMAN BULVARI&#039;NDAKİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN BULVARI'NDAKİ ARAMA ...
(Görüntülü) ADIYAMAN&#039;DA 56&#039;NCI SAATTE BİR CAN DAHA KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN'DA 56'NCI SAATTE BİR ...
(Görüntülü) DEPREMİN 55?İNCİ SAATİNDE 27 YAŞINDAKİ GİZEM NUR ÖZKAN SAĞ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMİN 55?İNCİ SAATİNDE 27 YAŞINDAKİ ...
(Görüntülü) BESNİ&#039;DE 36 SAAT SONRA 4 AYLIK BİR BEBEK ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BESNİ'DE 36 SAAT SONRA 4 AYLIK BİR ...
Adıyaman'da anne ile iki kızı enkazdan 54 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da anne ile iki kızı enkazdan 54 saat sonra ...
Şanlıurfalı esnaf, Adıyaman'da depremzedelere çorba dağıttı
YEREL HABERLER Şanlıurfalı esnaf, Adıyaman'da depremzedelere çorba ...
Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
YEREL HABERLER Tayvan'dan 44 kişilik arama kurtarma ekibi ...
(Görüntülü) POLONYA&#039;DAN GELEN ARAMA KURTARMA EKİBİ ADIYAMAN&#039;DA ENKAZ ALTINDA KALANLARI KURTARMAK İÇİN ÇALIŞIYOR.
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLONYA'DAN GELEN ARAMA KURTARMA ...
(Görüntülü) ADIYAMAN&#039;IN BESNİ İLÇESİNDE, ZEHRA ERDEM DEPREMDEN 45 SAAT SONRA ENKAZDAN CANLI OLARAK ÇIKARTILDI.
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN'IN BESNİ İLÇESİNDE, ZEHRA ...
Adıyaman'daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, sonra annesi kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'daki enkazdan yarım saat arayla önce bebeği, ...
Adıyaman'da depremden 45 saat sonra 3,5 yaşındaki çocuk enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da depremden 45 saat sonra 3,5 yaşındaki ...
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da incelemelerde ...
Adıyaman'da enkaz altında kalan savcı 42 saat sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da enkaz altında kalan savcı 42 saat sonra ...
(Görüntülü) BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU, ADIYAMAN AFET KOORDİNASYON MERKEZİNDE AÇIKLAMA YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU, ADIYAMAN AFET ...
(Görüntülü) ADIYAMAN GÖLBAŞI&#039;NDA ENKAZ ALTINDAN BİR ERKEK YARALI OLARAK KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADIYAMAN GÖLBAŞI'NDA ENKAZ ALTINDAN ...
(Görüntülü) 4 YAŞINDAKİ MÜJGAN 5 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) 4 YAŞINDAKİ MÜJGAN 5 KATLI BİNANIN ...
Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (18)
YEREL HABERLER Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu ...
Cezayir'den 86 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da
YEREL HABERLER Cezayir'den 86 kişilik arama kurtarma ekibi ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN YARALI OLARAK KURTARILIRKEN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN ...
(Görüntülü)ADIYAMAN&#039;DA VATANDAŞLAR YAKINLARINI ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADIYAMAN'DA VATANDAŞLAR YAKINLARINI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.