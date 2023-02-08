Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremden 59 saat sonra bir kişi, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kent merkezindeki Menekşe Apartmanı enkazından seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde 36 yaşındaki Selahattin Kaya, depremden 59 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.