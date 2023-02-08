Adıyaman'da babaanne ve torunu enkazdan kurtarıldı

Deprem sonrası ölümlere neden oluyor!

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Siratut Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın enkazından 14 yaşındaki çocuk ile babaannesi çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Siverek Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da yıkılan binaların enkazında görevlendirilen belediye arama kurtarma ekipleri, Siratut Mahallesi'ndeki bir enkazda 2 kişinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, enkazdan ilk olarak depremin 41. saatinde 14 yaşındaki Ceren Özsan'ı, yaklaşık 2 saat sonra da 60 yaşındaki babaannesi Kadriye Özsan'ı çıkardı.

Babaanne ile torunu, hastanede tedavi altına alındı.

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