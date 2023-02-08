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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'daki enkazdan 60 saat sonra yaralı kurtarıldı

AA

Adıyaman'daki enkazdan 60 saat sonra yaralı kurtarıldı

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki bir kişi, depremin üzerinden geçen 60 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina enkazından ses duyan ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından 25 yaşındaki Esra Özen'e yaralı olarak ulaştı.

Özen, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Enkazdan çıkarılmasının ardından vatandaşlar ve bölgedeki ekipler sevinç çığlığı atarak Özen'i alkışladı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Trabzon itfaiye ekibinden Yunus Emre Yazıcı, AA muhabirine, kaç saattir aynı enkazda çalıştıklarını hatırlamadığını belirterek, "Yaralı kardeşimize ulaşınca çok mutlu olduk. İnşallah daha çok böyle mutluluk yaşarız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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