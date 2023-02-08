Adıyaman'daki enkazdan 60 saat sonra yaralı kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki bir kişi, depremin üzerinden geçen 60 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina enkazından ses duyan ekipler, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından 25 yaşındaki Esra Özen'e yaralı olarak ulaştı.

Özen, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Enkazdan çıkarılmasının ardından vatandaşlar ve bölgedeki ekipler sevinç çığlığı atarak Özen'i alkışladı.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Trabzon itfaiye ekibinden Yunus Emre Yazıcı, AA muhabirine, kaç saattir aynı enkazda çalıştıklarını hatırlamadığını belirterek, "Yaralı kardeşimize ulaşınca çok mutlu olduk. İnşallah daha çok böyle mutluluk yaşarız." diye konuştu.

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