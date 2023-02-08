Adıyaman'daki otel enkazında KKTC'li öğrencilere ulaşılmaya çalışılıyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Adıyaman'da çöken bir otelin enkazında, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen sporcuların da olduğu kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Çalışmaları takip eden KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, spor müsabakaları için geldikleri kentte İsias Otel'de konaklayan ve depremde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarını izledi.

Dursun Oğuz, AA muhabirine, arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 150 kişilik ekiple sürdüğünü söyledi.

Türkiye ve KKTC'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Oğuz, "İnşallah bu afeti en az hasarla, en az can kaybıyla atlatırız. Amacımız bundan sonraki süreçte hızla hareket ederek ne kadar sağlam, canlı insan çıkartabilirsek, onunla ilgili çalışıyoruz." dedi.

Enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Oğuz, şöyle konuştu:

"Hem enkaz kaldırma, hem arama çalışması yapıyoruz. Binanın enkazı çok kötü. O nedenle iğneyle toprak kazıyoruz. Dün bir tane canlı, İzmirli bir kardeşimizi çıkardık. Onun dışında yaklaşık 15 cenaze çıktı. KKTC'nin 35 vatandaşı, ortaokullar arası spor müsabakasına gelen voleybol kız ve erkek takımlarıydı. 24 öğrenci, 5 öğretmen ve diğerleri aileleri olmak üzere 35 KKTC vatandaşı şu anda enkazın altında. Toplamda ise 100 kişi enkaz altında. Bundan sonraki süreçte hem cihazlarla dinlemeyle, hem arama kurtarma, hem de enkaz kaldırma devam ediyor."

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