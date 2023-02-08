Cezayir ekibi, Adıyaman'da depremden 63 saat sonra genç kızı kurtardı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da arama kurtarma çalışması yapan Cezayir ekibi, depremden 63 saat sonra 23 yaşındaki Remziye Sever'i enkazdan sağ olarak çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelerek çalışmalarını sürdüren Cezayirli arama kurtarma ekipleri, 23 yaşındaki Sever'i depremden 63 saat sonra enkazdan kurtardı.

Genç kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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